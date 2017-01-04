都更住戶阻都更施工 獲不起訴

都更聯盟理事長彭龍三，去年5月因不滿台北市永春警察宿舍都更案，與拒絕搬遷的住戶用肉身阻擋工人施工，被控涉妨害自由。台北地檢署認為，彭龍三等人罪嫌不足，加上建商已撤告，今予不起訴處分。

檢方指出，彭龍三與另名彭姓住戶在去年5月19日上午9點多，在北市信義區松山路348巷口，趁建商架設圍籬時，用肉身阻擋工人及抓住圍籬建材，阻擋建商施工及架設圍籬，導致工程受阻。

彭男等人辯稱，當日是要去跟建商商量，留一條路給人走。工地經理則證稱，彭男等人是擋住現場施工人員，但檢方傳喚工人作證，工人指當日彭男等人不讓他移動圍籬旁的機車，但因時間太久，細節已忘記。

檢方認為，彭男等人被控對現場施工人員施以任何強暴或脅迫的行為，罪嫌不足，給予不起訴處分。

(中時)