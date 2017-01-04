陳敏鳳：柯若不改治市驕態 將成連勝文第二
台北市長柯文哲去（2016）年底宣布將爭取連任，但資深媒體人陳敏鳳認為，柯P若是不將其治理市務的驕傲心態改變，就會成為第二個連勝文。
陳敏鳳日前於《美麗島電子報》撰文指出，柯文哲當年參選時，除了自身形象好、沒政黨包袱，還獲得民進黨禮讓，因此接收了深綠、淺綠與中間選民，甚至某些淺藍選民也由於不能接受連勝文靠著官二代、富二代的身分就可角逐市長，轉為支持柯P。
但在擔任市長這兩年，柯文哲出錯不斷，也端不出具體政績，陳敏鳳判斷民進黨及中間選民都不會再支持他；而綠色選民也會有類似2014年藍軍恨鐵不成鋼的心態，不願意繼續對柯P相挺。
「柯文哲的悲劇在於他的自傲，對於政治不以專業視之，對市民福利不以父母官之心照顧，一切還停留在台大的急診室時代，這是他最大的悲劇所在。」陳敏鳳直言，要是柯P不改治市驕態，誰都猜得到，兩年後他會步上連勝文後塵，成為第二個連。
(中時電子報)
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