警成功阻詐解危 婦竟放聲大哭

孫姓婦人（圖）接獲詐騙集團來電謊稱她兒子欠債新台幣90萬元，人在手中，且不斷聽到電話中傳來哀號聲；孫婦急忙拿存摺出門要領款，鄰居見狀報警，成功阻詐解危，孫婦竟放聲大哭。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月4日

孫姓婦人接獲詐騙集團來電謊稱她兒子欠債新台幣90萬元，人在手中，且不斷聽到電話中傳來哀號聲；孫婦急忙拿存摺出門要領款，鄰居見狀報警，成功阻詐解危，孫婦竟放聲大哭。

高雄市政府警察局仁武分局今天表示，員警獲報孫婦接獲詐騙集團來電，謊稱她兒子因欠債，目前人在手中，電話中不時傳來哭泣聲，並哭喊媽媽救我。

孫婦因不疑有他，神色慌張並急忙拿著存摺出門要去領款，鄰居見狀有異報警，員警趕到時孫婦已拿著存摺在路上，立即攔截勸阻。

警方表示，員警到場後，孫婦仍深信不疑，哭訴兒子遭人控制，經員警要求先冷靜連絡兒子求證，終於順利連絡上，電話中向孫婦報平安；孫婦驚覺原來是詐騙集團後，才放下心中大石，隨即蹲在路旁放聲大哭，訴說剛剛信以為真，擔心兒子遭受危害，才深信不疑。1060104

(中央社)