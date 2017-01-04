涉內線交易 福懋前處長判刑2年

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

前福懋油脂公司油脂事業處林姓處長，涉嫌在民國102年11月爆發摻偽油品案前，賣出所持有福懋油脂公司股票共15萬6533股規避損失，台中地院今天依違反證券交易法判刑2年。

台中地方法院判決書指出，林男因負責福懋油脂事業生產及油品採購等業務，在102年大統爆發食用油安全問題後，隱匿使用大統橄欖油原料及添加芥花油事實。

判決指出，102年10月21日福懋油脂公司主動發布重大訊息，表示絕未替大統公司代工油品，福懋油脂公司股價因而大漲。林男則趁負面消息未公開前，賣出持有的福懋油脂公司股票共15萬6533股。

台中市衛生局於同年11月1日會同台中地檢署至福懋油脂公司稽查，當場查獲福懋有攙偽假冒油品及商品標示不實等情事。福懋發布重大訊息後，股價跌幅達20.4％。

法官認為，林男在油品案爆發前，利用內線消息進行股票交易，藉此規避損失55萬多元，依違反證券交易法判刑2年。全案可上訴。1060104

(中央社)