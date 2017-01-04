俞小凡穿高衩旗袍 兩腿慘變紅豆冰棒

演員俞小凡（左）演出中國大陸電視劇「秀秀的男人」，拍攝時是7、8月，俞小凡說，穿著開高衩旗袍，兩條腿成了蚊子的最愛，被叮到變成紅豆冰棒。（年代MUCH提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月4日

演員俞小凡演出中國大陸電視劇「秀秀的男人」，拍攝時是7、8月，俞小凡說，穿著開高衩旗袍，兩條腿成了蚊子的最愛，被叮到變成紅豆冰棒。

「秀秀的男人」近來在年代MUCH台播出，韓國女星秋瓷炫日前登台宣傳，同劇演員俞小凡在美國陪伴小孩讀書，直呼可惜沒能和秋瓷炫敘舊，俞小凡預計農曆春節才可能回台。

俞小凡表示，與秋瓷炫對戲非常有趣，當時秋瓷炫中文還沒那麼好，對戲時她講中文，秋瓷炫講韓文，全程幾乎雞同鴨講，全靠表情和情緒來演。

回想拍戲點滴，俞小凡印象最深刻是7、8月蚊子多，她穿著開高衩旗袍，兩條腿成了蚊子的最愛，被叮得滿是包，成了紅豆冰棒。且大熱天拍冬天的戲，穿著厚重冬衣，幾場激動的哭戲下來，毛料戲服汗溼了又乾，乾了又溼，黏在身上苦不堪言。

其中有場認兒子的戲，俞小凡抱著戲裡兒子哭得用力，結果眼淚和鼻涕全落在對方頭上，導演喊卡後，看見對方頭上的「滿漢全席」，讓俞小凡感到尷尬難為情。

劇中與老朋友黃文豪演夫妻，俞小凡說，與黃文豪太熟了，演夫妻只要一個眼神，黃文豪就明白要怎麼對戲，就算覺得表現不好、情緒不對，不管重來幾次，黃文豪也能體諒，還能互相討論與修正演出方式，是最有默契搭檔。1060104

(中央社)