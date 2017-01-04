校護禁幫學生換藥 衛福部：沒此禁令
媒體今天報導，衛生署多年前曾發文，嚴禁學校護理師替學生護理傷口。衛福部今表示，從未頒此禁令，強調處理緊急傷口、換藥等都是護理師專業，會再發文和教育部溝通。
在學校跌倒、碰撞而受傷，學生第一時間會請學校護理師護理傷口，但今有媒體報導，改制前的衛生署6年前曾函文教育部，在沒有醫師處方情況下，護理師不能幫受傷學生換藥，否則依法可罰3年以上、5年以下徒刑，併科150萬元以下罰款，引發學生及家長不滿。
衛福部醫事司長石崇良今天表示，民國100年發函的公文，「很清楚指的是給藥，沒有提到換藥的問題」，他解釋，當時因有家長要求校園護理師，替有先天性疾病的糖尿病學童代為施打胰島素，校方擔心代打部分有疑慮，才會發此公文說明。
石崇良指出，當時公文也說明，只要家長依醫師處方取得藥品後，就可轉交校園護理人員代打，卻疑似被誤解為沒處方藥不得讓校護做緊急處理。
石崇良說，依照「護理人員法」、「緊急醫療救護法」，學生若發生意外，護理師可依其專業，替學生做緊急傷口處置與換藥，若校護評估認為需要有醫師指示，可以再協助轉診就醫；針對此誤會，他表示，將再發函給教育部溝通澄清，並針對誤會的部分特別說明，釐清誤解。1060104
(中央社)
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