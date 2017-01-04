河內啟用快捷公車線 成效有待考驗

我要評比

越南首都河內首條快捷公車（BRT）線於1日啟用以來，各班BRT公車都還算準時。不過，部分網友對這項措施表示質疑，指出BRT能否改善交通問題，有待時間進一步考驗。

這條快捷公車線（Bus Rapid Transport，BRT）於2013年動工興建，包括候車站、專用道和交通工具等項，投資總額為5500萬美元。當局希望BRT公車線啟用後，除了能吸引民眾搭乘，也能舒緩當地交通壅塞問題。

河內BRT公車線1日啟用以來，吸引了大批民眾搭乘，他們對服務品質表示肯定。

有網友表示，目前市內僅有這條BRT公車線，採用的是優化專用道，造成交通空間浪費，而且影響到其他交通工具的行駛，恐難以舒緩交通壅塞問題。1060104

(中央社)