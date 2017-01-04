遭追撞不願計較逕自離去 男挨告

機車騎士黃姓男子遭後方機車騎士蔣姓男子不慎擦撞，蔣男重心不穩摔倒，黃男將車騎到前方靠邊停車察看，見蔣男能夠自行站起應無大礙逕自離去，蔣男報案並提公共危險告訴。

高雄市警察局新興分局今天表示，黃男一家人來高雄探親，騎著向姑姑借來的機車載著妻小外出用餐，行駛至中華路、五福路口圓環慢車道時，遭到後方的蔣男不慎擦撞，蔣男重心不穩摔倒。

警方調查，事故發生後，黃男將車子騎到前方不遠處靠邊停車察看，見蔣男能夠自行站起身應無大礙，心想不願計較，破壞一家人旅行高雄的興致，逕自離去，遭蔣男報案並提告。

警方調閱相關行車紀錄器與路口監視器，確認車牌號碼通知黃男到案說明，黃男一臉無奈表示，因為當時心想不願意計較，以及破壞一家人旅行高雄的興致，且在不遠處聽見蔣男站起身來跟熱心上前的路人說他沒有怎樣，沒有關係的，所以才想說沒事了，直接騎走。

警方表示，由於肇事逃逸致人受傷行為觸犯公共危險罪，屬公訴罪，全案移送高雄地檢署偵辦。1060104

(中央社)