全球海拔最高 拉薩環城快速路6月通車

我要評比

陸媒今天報導，在平均海拔3600多公尺西藏拉薩市，即將完工中國大陸也是全球海拔最高的環城快速道路，預計6月通車。

西藏日報報導，拉薩市環城路項目成果參觀及通達現場會3日在拉薩召開。拉薩環城路建設案由南環線、柳東大橋、西環線、北環延長段、北環線組成，總長74.61公里。

據大陸中央電視台新聞官方微博「央視新聞」和人民網報導，這條環城路環繞拉薩市區，共有7個隧道、27座橋梁，雙向6車道（隧道段雙向4車道），而且會跨越青藏鐵路，銜接拉林高等級公路、拉薩至貢嘎機場專用公路，以及正在規劃的拉日高等級公路、拉那高等級公路。

由於高原氧氣較薄，時速有限，這條環線設計為快速公路而非高速公路，道路時速為60公里，繞拉薩市區一圈最快不到2個小時。1060104

(中央社)