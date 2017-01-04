美全面部署F-35 施孝瑋：作戰效能提升
美方將在區域全面派駐F-35戰機，對此，軍情與航空網站主編施孝瑋今天說，這是美方在亞太地區既定的換裝計畫，雖是例行性換裝，但機能變好，作戰效能提升，也等於是變相的增加軍力。
美國空軍時報（Airforce Times）報導，太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）在新年前指出，他的最優先工作是做好前線部署，準備應對下一個危機。太平洋戰區形勢在2016年大幅轉變，並將持續至2017年，美國必須維持空優戰力。
面對變局，歐蕭尼西評估，美國的第5代戰機將陸續就位，空軍也將持續推動F-22戰機現代化改裝，並在太平洋地區全面派駐F-35，確保戰力超越敵對勢力。
對此，施孝瑋受訪時表示，美國換裝F-35，其實並不奇怪，這是美國既定的換裝計畫，「美國有上千架F-35換裝計畫，一點也不奇怪」。
施孝瑋說，由於F-35成本高，過去美國換裝可能是一架戰機換一架，但因為F-35成本較高，所以可能是兩架舊型戰機換一架F-35。
不過，施孝瑋說，雖是例行性換裝，且換裝的新戰機數量減少，但作戰效能提升，也可說是變相的增加戰力。
施孝瑋說，目前在亞太地區，美國本來就要進行既定的換裝計畫，原本沒有什麼大不了的，但由於剛好面對美國新當選總統川普政府對待中國大陸的立場，比即將卸任的美國總統歐巴馬相比，態度較為強硬，所以美國在這區域所有軍事裝備更新、換裝，或多或少就會被提到是否與因應中國大陸軍事增加的作為，但實際上來說，「這本來就是美國的既定換裝計畫」。
他說，美國會一個單位接著一個單位，持續進行軍備換裝。1060104
(中央社)
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