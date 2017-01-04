鍾萬學瀆教案 印尼法院傳喚證人

印尼雅加達華裔省長鍾萬學涉嫌褻瀆宗教案，雅加達地方法院昨天開庭審訊，傳喚證人，挑燈夜戰至4日凌晨，決定1月10日續審此案。

鍾萬學將參加明年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

鍾萬學昨天前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審。臨時法庭外聚集大批支持及反對他的群眾。不同以往的庭審，警方對示威群眾的態度轉趨強硬，要求臨時法庭外的示威群眾不得占用公共巴士專用道，驅離示威群眾。

雅加達地方法院昨天挑燈夜戰，審訊至4日凌晨。公訴檢察官昨天原本傳喚6名證人出庭，但只有4名證人出庭。另兩名證人，1名因病未能出席，1名日前過世。

不同於前幾次庭審，雅加達地方法院決定不讓媒體採訪證人出庭過程，也不讓記者採訪相關證人。

鍾萬學昨天晚間出庭時，拉高分貝，大聲反駁證人的證詞。他說，所有證人都一樣，他們的說法只是為了要求逮捕他。

鍾萬學忿忿不平說，他日前在千島群島1小時40分的演講中，主要在談培育石斑魚，但卻被人剪接成13秒的影片，上傳到網路，指控他褻瀆伊斯蘭。

他也批評舉報他的「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI），他說，「是誰授權給伊斯蘭防衛者陣線代表全體穆斯林發言？許多穆斯林都不喜歡FPI。」

法院最後決定1月10日繼續審理此案。1060104

(中央社)