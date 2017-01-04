調查論文造假 台大委員會以校外人士為主
台大教授涉論文造假，教改論壇今天質疑學校調查委員會的公正性。台大表示，為求公正，校教評會成立特別委員會，以外部委員為主，學校不干涉調查過程。
教改論壇今天舉行「論文掛名事件與台大的未來」記者會，會中指出，台大校長也涉入掛名學術論文造假事件，只由台大醫學院長主持學術倫理案的調查審議，且僅5至7人進行調查，難以讓各界信服、相信會公正，也讓人擔心淪為幫台大校長卸責的「特別」委員會。
台灣大學主任秘書林達德表示，由於論文和醫學院與生科院有關，依照現行規定，醫學院和生科院分別成立獨立的調查小組，原本調查小組的報告會送到校教評會，但為求公正，校教評會也成立特別委員會，以外部委員為主，7位委員有5位是校外人士，其中也包括中研院士。
林達德指出，第一階段調查小組主要負責呈現事實，而特別委員會的調查過程完全獨立，學校不會干涉或過問，預計1月中旬會有調查結果，屆時也會有書面說明對外公告。1060104
(中央社)
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