溫馨臘八粥 金門縣政府飄香
明天農曆12月初八，金門金蓮淨苑依循往例，從今天展開臘八粥分享活動。首站來到金門縣政府，副縣長吳成典盛讚此舉充滿溫馨，盼員工能有「一粥一飯，當思來處不易」的心念。
舊時，臘月（12月）初八吃臘八粥是民間習俗。上午11時10分左右，500碗熱呼呼的臘八粥在金蓮淨苑住持永勤法師、國際佛光會金門協會會長余平禧、督導洪永善等人的護送下送到縣政府；吳成典和民政處副處長許慧婷代表接受，隨即將這些臘八粥分享各局處員工。
吳成典代表縣長陳福海表達對金蓮淨苑住持永勤法師及義工的感恩和感謝，表示此舉流滿溫馨，希望員工都能有一粥一飯，當思來處不易；半絲半縷，恆念物力維艱的心念。
為了準備臘八粥，金蓮淨苑義工連日來選購白米、花生、芋頭、蓮子、木耳等食材，用心熬煮，除了分送縣府員工，也與佛光會成員、社福機構等結緣，總計將送出2萬碗。
民間傳說，釋迦牟尼在農曆12月初八日證悟得道成佛；他在未得道以前，獨自坐在菩提樹下，靜觀思維，每日只吃一麻一麥，淡泊物欲以求道。後人不忘釋迦牟尼成道前所受的苦難，便在12月初八這天，吃粥以為紀念，因而有臘八粥習俗。1060104
(中央社)
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