政院拍板當沖降稅 拚立院臨時會三讀
配合立法院臨時會，行政院院會今天提前召開，通過證券交易稅條例第2條之2修正草案，現行當沖證交稅率千分之3減半降為千分之1.5，將拚立法院臨時會三讀通過，先實施1年。
財政部長許虞哲在行政院會後記者會表示，同一受託買賣帳戶在同一營業日，現款買進與現券賣出同種類同數量上市或上櫃股票，稅率將從目前千分之3減半課徵為千分之1.5。
他表示，條文生效後先觀察1年，希望適度調降當沖交易稅率，能提升股市流動性及成交量能，假定量能起來、稅收也能彌補，後續會繼續實施。
金融監督管理委員會副主委黃天牧表示，金管會將配合財政部，儘速與立委溝通。金管會對於提振股市動能非常重視，交易稅的調整是其中之一，金管會日前也公布其他配套提振股市措施以作為輔助，都會協調證券交易所、櫃買中心等加速推動。
對於立法院藍營黨團認為此修法應該在一般會期討論會較有共識，不急著在臨時會通過。許虞哲表示，當初要推動時，金管會主委和他分別拜會立法院財政委員會立委，事實上國民黨立委也有提案，內容不太一樣但很類似，他們也認為當沖要降稅，相信國民黨立委會支持提案。1060104
(中央社)
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