12名正妹女警 拍攝北市婦幼安全月曆

台北市警局在各分局選出12名外型亮麗且受過相關訓練的女警，拍攝婦幼安全電子月曆，預計6日發表，到時民眾可上網免費下載。圖為拍攝過程。（台北市警局提供）中央社記者朱則瑋傳真 105年1月4日

台北市警局在各分局選出12名外型亮麗且受過相關訓練的女警，拍攝婦幼安全電子月曆，預計6日發表，到時民眾可上網免費下載。

北市警方交由各分局推薦候選人，經過三個月嚴格選拔，最終選出12名女警，她們平均受過120小時婦幼安全訓練，並參與多場校園婦安活動，經驗豐富外，外型更是令人驚豔，有人甚至有小小明星臉，像是神似藝人劉香慈、任容萱、池端玲等。

北市警方表示，入選女警需親民專業，且在轄區派出所受理過家暴、性騷及性侵等有豐富婦幼案件處理經驗，並有活潑陽光的性質；這是台北市警局首推的婦幼安全大使電子月曆，將在6日發表，上面會有女警們及各式婦幼安全標語，供民眾免費下載使用。1060104

(中央社)