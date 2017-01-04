一例一休逼物價漲 政院六部會首長下午記者會
行政院發言人徐國勇在院會後記者會表示，行政院跨部會上午召開因應一例一休物價上漲事宜，下午四點將由央行、國發會、公平會、經濟部、勞動部、主計總處等六部會首長親上火線召開記者會說明。
徐國勇表示，依物質不變定律，勞工工時、工資與企業獲利一定維持一定平衡，不可能勞工工時減少致勞動成本增加，企業漲價就可將成本彌補，企業不可能將勞工工時減少，勞工加班費賺不到，企業增加加班費，又要漲價卻說會虧損，產生所謂「三輸」情況。他強調，呼籲企業界體恤勞工，企業有更好休息得到加班費，勞工效率一定更高，對企業發展有利。
徐說，勞力密集產業，人力成本占總成本比例較高，變動成本較大，例快遞及運輸業；這些行業即使漲價比例高，但最後應回饋到勞工身上，若沒有增加加班費，也會得到休假的確保；但更多製造業勞工占成本比例低，依獲利率可以吸收成本，希望有些產業變動不大，不希望藉周休二日名目行漲價之實，如此對勞工及社會不公平。
徐國勇說，12/2日工商大老包括工商協進會理事長林伯豐、工總理事長許勝雄及祕書長蔡練生都說應取消勞工七天國定假日，讓全國假日一致，一例一休是好的政策，應支持儘速通過。但現在不知是否為了其他目的，批評一例一休是爛蘋果政策，好像每個一都是受害者，如此說法無法接受。
(工商)
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