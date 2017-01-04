社會成本飄高 瑞典恐無力支撐6小時工時制

瑞典哥特堡降低每日工時試驗，就是為了讓人民減少被工作束縛的時間。（達志影像/Shutterstock）

北歐福利國家之一的瑞典，日前在其第二大城哥特堡（Gothenburg）試驗降低居民每日工時至6小時，試圖降低現代人過多的工作時間。但試驗後不久立即陷入最大的難題：各行業成本不斷向上攀高，像是城區內一間老人安養院，因應降低工時政策就必須再增聘至少17名合格護理人員，每月開銷爆增220萬美元（約7,260萬台幣），讓這項「美意」恐將胎死腹中。

據彭博社（Bloomberg）報導，一向被外界稱為福利國家的瑞典，如今在其第二大城哥特堡進行一項降低工時的試驗計畫。將現有的每日8小時工時縮減為6小時，雖然試驗至今的數據多半呈現正面狀態，員工感覺更健康、並更有空餘時間能陪伴家庭，但最大的障礙仍是金錢問題。由於瑞典人工昂貴，一旦降低2小時的工時，則一定會造成企業的支出成本大增，像一間位於城區的老人安養院，改革前就有68名全職護理人員，降低後她們必須一口氣增聘17名護理師才足夠應付排班，每月人事成本爆增220萬美元（約7,260萬台幣）。

瑞典第二大城哥特堡。（達志影像/Shutterstock）

法國卡車司機日前上街抗議反長工時。（圖/美聯社）

隨著社群軟體與通訊的發展，讓許多國家的勞工逐漸面臨工時過長的問題，歐洲許多發達國家對此多有著墨。法國的勞工就透過不斷地罷工與上街訴願，也一直修正每週工時的上限及相關規定，不久之前才剛通過下班後不需處理公事的法規，令各國勞工深感羨慕。而此次在哥特堡的試驗，不僅能提供瑞典政府參考，更能成為周邊鄰居和有意降低工時的國家採樣樣本與制度模型，增加教學相長的功能。

哥特堡左翼政治人物伯馬（Daniel Bernmar）表示，「瑞典的高收入與高消費，縮短工時所導致的爆增成本，讓當前幾乎不可能落實這個政策。」但他不願就此放棄，透過閱讀更多更廣泛的研究報告與數據分析，希望能找到一個在長遠的未來能真正推動的降低工時政策。他認為短工時是一個改變價值觀的方法，當我們愈來愈富有的時候，短工時允許我們將財富用於更多層面，而非只是透過買跑車等耗能方式才能「紓解壓力」。

(中時電子報)