手套上繡有「恩」張進德不忘感恩

張進德的繡有恩字的手套，他表示，恩代表感謝。(周鎮宇攝)

旅美小將張進德今送上繡有恩字的手套給家扶基金會。(周鎮宇攝)

旅美小將張進德今出席家扶基金會活動，並贈送自己繡有「恩」的手套感謝家扶在小時候的幫助，張進德說，恩就是感謝，從小有很多貴人相助，也希望自己有能力時，自己也可以像那些貴人一樣。

張進德日前受邀將在今年參加大聯盟春訓，確定將在8日赴美，他回應，每一次春訓都很重要，這次感覺更為重要，加上今天參加家扶的活動，以前自己受到幫助，在爸爸生病時，讓自己在學校安心打球，所以期望自己上到大聯盟，幫助更多小朋友回饋家扶。

今送上繡有「恩」的手套感謝家扶，張進德表示，從去年球季開始就開始拿著繡有恩字的手套，這是從小到大最重要的一個字，恩就是感謝，從小有很多貴人相助，也希望自己有能力時，自己也可以向那些貴人一樣，幫助其他小朋友讓他們越來越好。

小時候張進德最感謝阿嬤的照顧，他說：「小時候阿嬤都會帶著我去種田，去河邊抓溪抓魚，在生態中遊玩，阿嬤在國中之前就去世了，在棒球路越來越有成就會想到以前阿嬤的照顧，如果上大聯盟一定會跟阿嬤說我真的做到了。」

(中時電子報)