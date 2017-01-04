校護處理傷口爭議 教部推給學校：未給這樣指令
校護不能為學生敷藥、換藥處理傷口？教育部今天表示，從未給學校下這樣的指令，教育部甚至最遲下周會轉發衛福部的解釋，學生如果是輕傷，校護一定可以緊急幫忙敷藥；如果是重大病情，則需送醫處理。
有媒體報導，在教育部要求下，台大、成大、陽明等校的校護已不協助學生換藥。不過教育部澄清，從未說過校護不能為學生敷藥、換藥，經過電話詢問，台大、成大、陽明等校也否認今年起校護已不為學生換藥。
根據《醫師法》規定，不具醫師資格者不得執行醫療業務。一些校護因此認為，依照法令，若無醫囑，校護連優碘也不能使用，所以無法幫受傷學生擦藥。
去年8月間大專校院衛生保健組長及學校護理人員研習會，學校護理人員提出用藥及傷口換藥之疑問，希教育部及衛福部有更明確規範。教育部當場承諾，會跟衛福部討論後，釐清校護的工作範圍。
教育部長潘文忠表示，對此議題，衛福部在去年12月已回覆，一、有關換藥行為，如為簡單之傷口處理，護理人員得經護理評估後加以處理；二、病人如因情況緊急，護理人員得先行執行緊急救護處理之換藥行為，惟護理人員如經其專業判斷，病人係屬應經醫師診治之情況，應請受傷者前往醫療機構處理。
教育部綜合規畫司長黃雯玲說，校護認為優碘是醫師指示用藥，依照法令，他們不能逕行使用來幫學生擦傷。不過，衛福部已解釋，學校和醫院的環境不一樣，學校裡面通常沒有醫師，優碘也是學校健康中心的基本藥品，因此學生輕傷時，校護可以用優碘幫學生處理傷口。
(中時)
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