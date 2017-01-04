新北消防推廣防災知識 找錯字送好禮
新北市消防局為推廣防災知識，今（4）日上午舉辦「新北市市民防災手冊推廣起跑活動」，同時發布「關門避難-江湖在走 手冊要有」宣導影片，活動由副市長侯友宜主持。
消防局表示，手冊內容由消防局吉祥物白犀牛穿上消防各式服裝，展現消防人員的專業外，並透過圖漫搭配淺顯易懂的文字説明各篇章節相關訊息，每篇末的Q&A更彙整了多年來市民最常提出的問題，在閱讀的過程中輕鬆增加防災知能。
特別的是，市民可自「http://www.dsc.ntpc.gov.tw/DPRI2/Message/img/新北市市民防災手冊（找錯字活動用版本）」中找出特別暗藏於各篇中的9個錯別字，以截圖或文字私訊、郵寄的方式回傳，即可參加3C禮品抽獎，獎項包括iPhone7、藍芽耳機、智能手環。
侯友宜表示，此本防災手冊是消防局花費半年精心編撰，對於颱風、地震、爆竹、一氧化碳、防火、防溺、防輻、救護、119報案等，分為9個篇章介紹，讓市民在閱讀完防災手冊後，對於災害的預防與處置能有更多的認識，且透過閱讀防災手冊抽大獎，何樂而不為。
(中時)
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