壯男變性改名田馥甄 犯竊盜判刑

原為男兒身的田姓攝影師，因為追求小模不成，變性為女子，還改名與當紅女歌手「田馥甄」同名，去年7、8月接連在百貨公司專櫃行竊音響和名牌手表，被逮後稱自己有偷竊癖，案經台北地院審結，法官考量她已賠償店家和解，被害人表明不予追究，依兩個竊盜罪判處拘役70日，可易科罰金。

田女4年前是男性，工作中認識了20多歲的紀姓小模，因在外拍時告白遭到拒絕，事後竟合成裸照，寄給小模恐嚇，事後挨告並被法院判拘役50天。

前年9月，田曾在家樂福內湖店行竊落網，當時警方發現，雖然身形壯碩，實則卻已變性為女性，還改名為田馥甄。她在開庭時辯稱自己患有偷竊癖，並非真的想要行竊，法官審理後，將他判刑6月，可易科罰金。

沒想到一案才了，田女又再犯竊盜案。去年7月3日、8月20日，在百貨公司先偷2萬多元的音響主機，又偷5萬多元的手表。因他賠償店家損失獲原諒，法官考量她為偷竊癖等疾病所苦，依2個竊盜罪，輕判拘役70日，可易科罰金7萬元。

(中時)