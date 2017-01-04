姐弟火災死傷 校方介入輔導學生

高雄市陽明國中有兩名學生於今天凌晨的火災造成1死、1傷，校長黃淑卿對於孩子遭此不測讓師生感到難過不捨，校方已啟用輔導機制，進行學生的心理輔導並提供必要的協助。

鳥松區本館路一棟4樓半透天民宅在半夜起火，7口人家陷入熊熊的火焰中，2人在被救出時已無生命跡象，是17歲及14歲的女兒。

14歲女兒及受傷的13歲兒子是陽明國中二年級及一年級學生。

黃淑卿說校方得知噩耗，已通報校安，同時進行學生心理輔導。

她說，姐弟在學校表現正常，和班上同學相處良好，學習態度積極，對師長謙虛有禮，喜歡運動，在家也會協助照顧年幼的妹妹，並且協助家庭事務。

學校輔導室已啟動輔導機制，導師已至醫院關懷王姓同學，也入班進行輔導，針對班上個別孩子也提供團體輔導及個別輔導，協助王姓家人及班上學生後續追蹤輔導；師生也為弟弟祈福，希望能平安度過危險期，早日康復。1060104

(中央社)