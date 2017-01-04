象鼻蟲穿鋼鐵人鎧甲 硬到蘭嶼勇士認證
有一種蟲，身體就像穿上鋼鐵人鎧甲，傳說過去蘭嶼達悟族男人會以手指按壓比指力，壓碎牠就能獲得勇士般歡呼，這種蟲在外幾乎沒有天敵，牠是「大圓斑球背象鼻蟲」。
台北市立動物園表示，大圓斑球背象鼻蟲自民國98年起，名列野生動物保育法的保育類野生動物名錄，屬於珍貴稀有保育類昆蟲，僅分佈在蘭嶼、綠島，牠們不像象鼻蟲有長長的「鼻子」，身上獨特的「Tiffany藍」超吸睛，在台灣本島僅在動物園昆蟲館進行復育。
「牠就像穿著鋼鐵人鎧甲一樣，無比堅硬」，動物園指出，如果要解釋牠的身體有多堅硬，傳說過去蘭嶼達悟族男人會以手指按壓牠來比指力，若能壓碎牠的人就能獲得勇士般的歡呼，因此也有了「硬象鼻蟲」的外號，在野外幾乎沒有天敵。
保育員解釋，硬象鼻蟲的的翅鞘已癒合，所以完全沒有飛行能力，僅能以爬行方式移動。在蘭嶼可以在牠們的食物「火筒樹」葉背尋找倒牠們的蹤跡，但如果感受到威脅，就會裝死掉落在樹下，讓天敵措手不及。
保育員也說，因為人類過度採集，導致分佈在蘭嶼、綠島等6種球背象鼻蟲被列入珍貴稀有保育類動物名錄，動物園內因為擁有許多火筒樹，才能成功繁殖。1060104
(中央社)
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