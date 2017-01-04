服務處同仁遭控危險駕駛 廖國棟道歉
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟在臉書轉載網友貼文，指台東服務處同仁危險駕駛，廖國棟並為此向車主道歉，表示要請台東服務處主任周知同仁，務必遵守交通規則、安全駕駛。
立法院副院長蔡其昌的黃姓司機1日在中彰快速道路疑違規從路肩超車時，擦撞另一輛轎車，造成對方翻覆，還好車上2人送醫無大礙。現在又傳出廖國棟地方服務處同仁遭指控危險駕駛。
廖國棟上午在社群網站臉書（Facebook）上發文，貼出一張民眾指控照片，指服務車從加油站加完油後直接衝出，還右側超車，相當危險。
廖國棟表示，要向當日受到驚嚇的車主道歉，是他疏於內部管理，「國棟十分抱歉」，他已要求台東服務處主任周知服務處全體同仁，不管同仁駕駛何種車輛，一定要遵守交通規則，安全駕駛。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。