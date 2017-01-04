服務處同仁遭控危險駕駛 廖國棟道歉

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中國國民黨立法院黨團總召廖國棟在臉書轉載網友貼文，指台東服務處同仁危險駕駛，廖國棟並為此向車主道歉，表示要請台東服務處主任周知同仁，務必遵守交通規則、安全駕駛。

立法院副院長蔡其昌的黃姓司機1日在中彰快速道路疑違規從路肩超車時，擦撞另一輛轎車，造成對方翻覆，還好車上2人送醫無大礙。現在又傳出廖國棟地方服務處同仁遭指控危險駕駛。

廖國棟上午在社群網站臉書（Facebook）上發文，貼出一張民眾指控照片，指服務車從加油站加完油後直接衝出，還右側超車，相當危險。

廖國棟表示，要向當日受到驚嚇的車主道歉，是他疏於內部管理，「國棟十分抱歉」，他已要求台東服務處主任周知服務處全體同仁，不管同仁駕駛何種車輛，一定要遵守交通規則，安全駕駛。1060104

(中央社)