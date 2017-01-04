女房仲偽造房產 詐1.1億判10年半
新北市1名林姓女房仲，向彭姓男子佯稱借錢給買方，可從中賺取利息，共詐騙新台幣1億1918萬餘元，新北地院審理後，判林女10年6月徒刑。
判決書指出，林女在民國96年間因推銷保險而認識彭男，後來自創門戶，成立公司並加盟某連鎖房仲，林女為借款週轉，向彭男佯稱借錢給買方，可從中獲取可觀利息報酬，等到貸款核撥，就可以把錢拿回來。
法院表示，林女從民國101年5月起，陸續偽造9件樹林及三峽一帶土地或不動產買賣契約，期間並向彭男佯稱必須匯款500萬元到履約保證帳戶，才能取回保證款項2000萬元，前後共向彭男詐騙得手1億1918萬餘元，直到林女名下帳戶支票被列為拒絕往來戶，彭男發覺才知受騙上當。
刑事部分，新北地院審酌林女犯後並無悔意，也未賠償彭男損失金額，依偽造私文書罪，判林女10年6月，其中2年6月可易科罰金。
至於民事部分，林女則抗辯雙方共同投資公司失利，被告請求金額不應包含利潤在內共1億7805萬元，法院審理後，判賠1億1418萬餘元，全案可上訴。1060104
(中央社)
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