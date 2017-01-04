討論薩德 韓民主黨國會議員代表團訪中
南韓最大在野黨民主黨國會議員7人今天起在中國展開為期3天的訪問行程，代表團此行將與中國當局討論戰區高空防衛系統（THAAD，薩德）問題，頗受矚目。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，民主黨代表團由宋永吉、朴贊大、申東根、柳東秀、俞銀惠、朴釘、鄭在浩7人組成，將在中國訪問3天。
據報導，民主黨代表團今天將與中國外交部長王毅會面，並出席中國外交部的招待晚宴。
5日，代表團將在中國國際文化研究所與專家座談，還將與中共中央對外聯絡部的有關人士會面。
6日，代表團將與南韓駐中國大使金章洙和中國全國人民代表大會外事委員會的有關人士會面，並與南韓媒體特派記者們座談。
報導指出，民主黨代表團將向中國建言，從長遠來看，韓中兩國關係不應因「薩德」問題而受到影響，希望中方在南韓下一屆政府成立前停止「限韓令」。代表團還將向中方介紹南韓下屆大選該黨候選人的「薩德」立場。1060104
(中央社)
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