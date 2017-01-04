屏東新人事 潘孟安：縣政更進步

屏東縣長潘孟安今天在今年首次召開的主管會報中，正式宣布一波人事調整，農業、客務就位，觀傳、研考互調，16日起生效。潘孟安表示，適度調整人事，讓滾動成為縣政更進步的源頭。

這波人事調動名單是：農業處長由機要秘書黃國榮調任、客務處長商請陳麗萍接任、觀傳處長由原研考處長黃建嘉調任、研考處長由原觀傳處長鄞鳳蘭調任；此外，水利處長張朝恭榮升水利署南區水資源局正工程師，遺缺將由副處長江國豐升任。

潘孟安表示，進入縣府2年整，雖然要感謝縣府所有同仁的協助與支持，讓縣政在穩健推動，但為了刺激更多的創意與新思維，決定適度調整人事，讓滾動成為縣政更進步的源頭。

縣府表示，打開農業行銷版圖是屏東縣農業未來發展的重要目標；黃國榮是內埔客家子弟，過去長期擔任國會助理，對於屏東農業的發展、處境都非常了解，由他接任農業處長，期待帶進新的活力，除精進屏東縣農業外，更能透過行銷為農漁民帶進更多實質收益。

客務處長則由南華大學講師，麟洛客家女兒的陳麗萍接任，希望她秉持客家堅毅、硬頸精神，讓客務處展現不同的面貌。

縣府說，觀光是打開城市知名度的重要途徑，原處長鄞鳳蘭已在職6年，調任研考處長，協助處理縣府重大專案控管跟跨局處協調的業務；由創意多、年輕的黃建嘉調任觀傳處長，展現不同的活力，尤其黃建嘉曾在媒體界服務，也是縣府的發言人，對觀傳處另一項重要業務─新聞服務，應是駕輕就熟。

江國豐是高樹子弟，公務生涯從基層技士到科長、副處長都在屏東縣政府水利處，對縣境內的河川、水資源業務十分熟稔，縣府認為他可以立即上手推動業務。1060104

(中央社)