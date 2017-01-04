燒炭不慎變自焚 蛋糕師命危

吳姓蛋糕師燒燙傷嚴重，親友緊急通報119，將他送醫急救。（王文吉翻攝）

台中神岡區42歲吳姓蛋糕師，疑與前妻口角，加上收入不穩，昨晚9時許和親友通過電話後，跑到蛋糕研究工作室欲燒炭，不料點火不慎，引燃身上衣物，燒炭變自焚，趕來的親友將他救出後報警，吳男全身95%受到1至2度燒燙傷，送往中國醫大附設醫院搶救，目前仍有生命危險。

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(中時)