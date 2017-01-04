行政院成立洗錢防制辦公室

法務部長邱太三及金管會副主委黃天牧說明洗錢防制配套措施（呂雪彗攝）

為因應明年亞太防制洗錢組織（APG）新一輪評鑑，行政院長林全今天上午表示，由政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論成立洗錢防制辦公室相關事宜。

林全今在院會聽取相關報告後指出，洗錢犯罪是世界各國越來越重視的問題，也希望將防制工作做到更好。由於洗錢犯罪涉及到整個經濟與政府部門透明化的問題，國際重視的原因，其一，為預防恐怖主義高漲，金流的透明化越來越重要；社會進步之後，對於要求政府部門反腐敗，減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制也有一定的功能。

林全進一步說，洗錢防制是為了要阻止經濟犯罪，如詐欺是目前台灣最重要的問題，其他如租稅規避與逃漏，所衍生的洗錢行為，民眾往往不以為意，並將人頭作為理所當然的租稅規避行為，這不僅是錯誤行為，且已違反洗錢防制相關規定；如果要把洗錢防制工作做好，就必須從心理及教育層面改變，這是政府未來必須面對的挑戰。

立法院已於日前通過洗錢防制新法，為提升我國洗錢防制標準，林全指示法務部、金管會及其他相關部會儘速就新法標準提出完善的相關配套措施。至於國際評鑑部分，也請相關部會做好準備工作。

至於兆豐銀疑似洗錢事件是否應過這些檢討後，能讓評鑑結果正向發展，法務部長邱太三在院會後記者會上表示，兆豐銀疑似洗錢事件，確實讓政府檢視過去對於洗錢金融機構內控上出現的問題，這次會與金管會針對內控方面做子法的修正討論。邱說，目前估計要修的子法有13個，預計下周召集相關部會來審慎討論子法修訂事項。

另外，邱說，目前也在推動財團法人法、國際司法互助法，前者送政院審查，後者正積極研擬當中，預計在6個月內會完成這些程序。

邱太三說，從過去國外經驗來看，除了律師、會計師外，包括不動產銷售員、信託及公司服務業，都會一一檢視，若有必要，都會在子法或法律上做研修補充。政治人物中央及地方也以政務官作為加強查核資金交易及流向的對象，政務官的親屬及親信也納管。

(工商)