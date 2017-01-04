NBA》德國司機助小牛逆襲巫師 誓言回季後賽
因傷勢休息25場，一度傳出本季恐將報銷的「德國司機」諾威茲基，4日主場迎戰巫師，賽前誓言要帶領球隊衝進季後賽的他，雖然全場比賽只出手9次命中4球，11分、9籃板，帳面數據並不出色，但他發揮了穩定軍心的作用，小牛最終以113比105後來居上擊退敵軍。
開季積弱不振的小牛，先後嘗過5連敗與7連敗，並且曾當過全聯盟爐主，諾威茲基在去年耶誕夜傷癒歸隊，首戰就攻下17分，幫助球隊擊敗快艇，30日雖然休兵，但小牛還是擊退了湖人，一周之內連敗洛城兩雄。
小牛4日殺退巫師，拿下本季第11勝，距離西區老八國王只有4.5場勝差，想要重返西區八強並不是夢。
諾威茲基表示，「我們還是有希望的，只要大家凝聚在一起，團隊狀況會愈來愈好，所有難關都能一一克服。」
諾威茲基強調，球隊本季受到傷兵所擾，所以開季後打得不是很順遂，但現在情況已經好轉，球員都有奮鬥意志，不希望球隊為了爭取一個好的選秀權而放棄接下來比賽，我們會盡全力贏得每場比賽。
此役，小牛有6人得分上雙，除了諾威茲基外，巴恩斯26分、7籃板、5助攻最高，戴隆威廉斯21分、6助攻，戴文哈里斯17分，史提芬柯瑞的老弟塞斯貢獻4顆三分球在內的16分，麥修斯12分。
吞下2連敗的巫師，雖然先發五虎都有得分上雙的表現，可惜決勝節攻擊當機，慘遭小牛逆轉而落敗。沃爾27分、8助攻，畢爾25分、6助攻，葛泰12分、16籃板，馬基夫莫里斯與波特各13分。
(中時電子報)
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