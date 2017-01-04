高鐵通車10週年 限量紀念品5日開賣
高鐵通車營運滿10週年，高鐵公司今天宣布推出「10週年紀念票卡組禮盒」以及10週年紀念帆布包、文件夾等多款限量紀念商品，5日起開賣。
高鐵通車滿10週年了，高鐵公司表示，為慶祝10週年並和旅客分享喜悅，5日起將推出10週年紀念票卡組禮盒」以及10週年紀念帆布包、文件夾等多款限量紀念商品。
高鐵公司說明，10週年紀念票卡組禮盒內含1月5日至18日可不限區間搭乘2次自由座的紀念票卡，皮革識別證套以及台灣高鐵旅遊精選書，旅客可於5日至11日至高鐵全線12座車站指定售票窗口購買，每組3200元，限量1000組。
另外，高鐵這次還特別找來人氣插畫家許匡匡，創作繪製高鐵10週年紀念帆布包、4款高鐵A4文件夾等10週年限量紀念商品，旅客可於高鐵推車販售、站內便利商店與T Shop台灣高鐵e商店線上購買。1060104
(中央社)
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