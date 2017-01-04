防制洗錢 林全指示成立洗錢防制辦公室

我要評比

行政院發言人徐國勇表示，行政院長林全今天指示成立洗錢防制辦公室，由政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處，會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。

徐國勇上午主持行政院院會後記者會，會中作上述表示。

洗錢防制法修正案預計今年6月上路，內容包括擴大沒收不法利得；銀樓、會計師、律師、地政士等非金融業也負有洗錢通報義務；並針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制等。

法務部長邱太三表示，台灣在民國86年加入亞太洗錢防制組織（APG），是創始會員國之一，沒想到96年被列為一般追蹤名單，跟越南、印尼、菲律賓同等級；到100年又被降等為加強追蹤名單，跟緬甸、寮國、阿富汗等國相同，顯見台灣洗錢防制有待加強。

邱太三說，如果台灣沒通過APG在107年的第三次評鑑，台灣金融機構在海外的業務將因此受到影響及限制，因此行政院設置行動辦公室，因應相關評鑑，有信心能通過評鑑。

邱太三表示，兆豐案顯示過去金融機構對洗錢防制的內控的確出現問題，未來也會要求金融機構派人參加相關教育訓練。

在管制高風險政治人物金流部分，邱太三說，目前研擬以規範政務官為主，中央與地方的政務官都會納管，法務部將召集相關部會進一步討論。1060104

(中央社)