北市：未收到和沛科技大解書 近期訪查
雲端科技公司和沛科技證實裁員，台北市勞動局今天表示，截至中午前，仍未收到該公司申報的大量解僱計畫書，也未接獲員工投訴，近期會派員到和沛科技訪查，進行法令指導。
雲端科技公司和沛科技證實裁員，創辦人翟本喬凌晨在臉書發文說明，仍有足夠的資金持續經營雲端儲存產品團隊，資遣人數也不會違反法令，並向離職員工致歉。
勞動局說，截至中午仍未收到該公司的大量解僱計畫書，且依相關法律規定，公司總人數有30人以上、未滿200人，在60天內解僱人數達3分之1或單日解僱20人以上，就必須通報大量解僱，否則可依法開罰新台幣10萬至50萬元。
勞動局解釋，和沛科技是否構成開罰條件，則要依實際計畫書為主，且還未收到和沛科技員工投訴，近期內會派員到該公司訪查，主要是希望該公司了解相關資遣規定，並提供相關法令指導。1060104
(中央社)
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