教育部：並未發文禁止校護換藥
部分媒體報導，校園護理師依法不可幫受傷學生用藥或換藥，引發疑慮。衛福部今天否認此事，教育部也澄清，並未發文禁止校護換藥。
教育部綜合規劃司長黃雯玲表示，去年8月大專校院衛生保健組長及學校護理人員研習會中，一些與會者反應校園用藥跟給藥的疑慮，因此教育部便和衛福部討論，並於去年12月底獲得回文。
黃雯玲表示，衛福部這份回文內容如下，「有關換藥行為，如為簡單之傷口處理，護理人員得經護理評估後加以處理。」
衛福部公文同時提到，「病人如因情況緊急，護理人員得先行執行緊急救護處理之換藥行為。惟護理人員如經其專業判斷，病人係屬應經醫師診治之情況，應請受傷者前往醫療機構處理。」
黃雯玲表示，這份公文還沒有發給學校，因此也沒有像報紙所說，今年1月1日起不准學校換藥的事情。教育部今天詢問報載的幾所大專校院，校方也都說沒有禁止校護換藥或用藥。
黃雯玲也提到，學校主要疑慮是像優碘這類指示用藥，校護是否能夠使用？目前和衛福部討論，初步認為優碘是校護必備藥品，應也可使用。詳細規範待兩部會討論確定後，會以公文的方式讓學校有所依循。
另外，部分媒體也提出101年公文做佐證，指教育部「超譯」公文，禁止校護用藥。黃雯玲表示，這份公文是針對糖尿病童是否能由校護協助用藥，衛福部認為要有醫矚。教育部是將衛福部「原文」轉傳給各級學校，並沒有解讀和擴大的意思。1060104
(中央社)
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