寒冬送暖慈善團體歲末募集愛心送弱勢戶年菜過好年
「讓弱勢戶過個溫馨的農曆年！」農曆年關將屆，有不少弱勢家庭，無法得到政府救助年關難過；市議員曾朝榮、邱素貞結合台中市榮華獅子會、水噹噹關懷協會等多個慈善團體寒冬送暖，提供熱騰騰年菜、民生物資與慰問禮金，讓弱勢家庭也能過個溫馨農曆年。
曾朝榮、邱素貞與榮華、自治、群英獅子會、幸福兄弟會、湯明厚董事長、華梵禮儀有限公司等代表，今天在台中市議會舉行「寒冬送暖、發送愛心年菜給弱勢家庭」記者會；現場還準備愛心年菜，兼顧美味與營養，一點都不馬虎。
曾朝榮表示，他長期參與慈善活動，關懷清寒戶及特殊貧困個案。1/27日就是除夕，年關將至特結合獅子會及善心的企業家，共同舉辦愛心年菜送到家的服務活動，希望發揮拋磚引玉，一起幫助各社區弱勢家庭，讓愛心點亮每個角落，社會處處充滿溫馨與祥和。
台中市水噹噹關懷協會理事長邱素貞說，政府社會福利資源有限，特結合嘉簧企業、廣記肉鬆專賣店等慈善企業，舉辦寒冬送暖活動；18日在南區正義街發送由東南區里長所提供，未獲政府社會福利補助的邊緣戶共400戶民生物資，及1000元慰問金，以實際行動關懷弱勢民眾。
榮華獅子會前會長葉健峰指出，目前社會上很多弱勢家庭仍生活在貧困中，該會辦理社會服務活動近20年不間斷，今年特別結合市議員曾朝榮集資購買200餘份愛心年菜，透過北屯區里長提供弱勢家庭名冊發送。
曾朝榮表示，愛心年菜色香味俱全共有5菜1湯，包括「鴻運迎福大拼盤、麒麟獻瑞慶有餘、幸福紹興醉蝦、筍香富貴元蹄、櫻花蝦米糕、養生元氣雞湯」；為求年菜達到保溫與新鮮，由「專車」送達弱勢家庭，希望他們在享用年夜飯時感受到社會的關懷與溫暖，歡迎各界共襄盛舉！。
(中時)
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