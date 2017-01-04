政院院會拍板證交稅減半拚臨時會過關
為因應立法院召開臨時會考量，行政院今天提前召開行政院會，正式通過《證券交易稅條例》第2條之2修正草案，將當沖證券交易稅從現行千分之3減半，降為千分之1.5，實施期間為條文生效日起1年內，立即涵送立法院，爭取在明天開的臨時會程序委員會中排案通過。
林揆指出，此案有助於提升資本市場流動性，強化其籌資功能，請財政部及金融監督管理委員會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。不過，藍團有雜音，認為綠營要求臨時會通過七大議案，有些並不迫切，立法院不應成立行政院的立法局。
對此，財長許虞哲，當初要推這個措施，金管會和財政部拜會所有財政委員會立委，財委會國民黨立委也有提案主張當沖降稅，只是跟政院版不太一樣，相信國民黨委員會支持。
許虞哲也說，這次規定同一受託買賣帳戶在同一營業日，現款買進與現券賣出同種類同數量上市或上櫃股票，稅率將從目前千分之3減半課徵為千分之1.5，條文生效後先觀察1年，希望適度調降當沖交易稅率，能提升股市流動性及成交量能，假定量能起來、稅收也能彌補，後續會繼續實施。
副主委黃天牧表示，金管會將配合財政部，儘速與立委溝通。金管會對於提振股市動能非常重視，交易稅率的調整不是唯一，只是其中之一，金管會日前也公布其他配套提振股市措施以作為輔助，都會協調證券交易所、櫃買中心等加速推動。
(工商)
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