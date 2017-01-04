男子酒駕自撞護欄 賓士車頭全毀

黃姓男子疑因酒後駕車，自撞永和中正橋往環河西路下保生路匝道護欄，車頭全毀。（孟祥傑翻攝）

新北市40歲黃男4日凌晨3時許，駕駛賓士E55轎車從台北市經中正橋往永和環河西路方向下保生路匝道口，疑因酒駕自撞護欄，當場車頭全毀。(警方提供)

賓士車頭全毀，警消趕至將駕駛送醫急救，幸無生命危險。（孟祥傑翻攝）

黃姓男子疑因酒後駕車，自撞永和中正橋往環河西路下保生路匝道護欄，警消趕至現場救援。（孟祥傑翻攝）

新北市40歲黃姓男子今天（4日）凌晨3時許，駕駛賓士E55轎車從台北市經中正橋往永和環河西路方向下保生路匝道口，疑因酒駕自撞護欄，當場車頭全毀，警消趕至將他送醫急救，沒有生命危險，經抽血換算呼氣酒測值高達0.9毫克，警方將依公共危險罪函送法辦。

警消獲報指出，黃男駕駛的賓士轎車從北市往新北市永和區行駛，疑因酒駕車速過快，來不及從右側車道轉入下保生路匝道，即直接撞上匝道護欄，車頭整個凹陷毀損，零件也散落滿地，後方另一輛汽車駕駛見狀打電話報案，警消趕至時，肇事的黃男已自行下車，警消將他送醫急救，沒有大礙。

警方發現黃男身上有濃濃酒味，經抽血換算成呼氣值，酒測值高達0.9毫克，將待黃男傷勢穩定後製作筆錄依法送辦。

據了解，黃男駕駛的賓士E55轎車目前已停產，且該車款在台數量不多，中古價格約150萬元，曾拿下7屆F1方程式總冠軍的「車神」舒馬克也曾開過這款名車，後來轉賣時開價高達340萬元。

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(中時)