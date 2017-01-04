10年前涉虐外甥女致死 凶嫌南市落網

10年前涉嫌虐死外甥女並棄屍的楊嫌，3日晚在台南市落網。（莊曜聰翻攝）

警方在楊嫌身上起出改造手槍及毒品。（莊曜聰翻攝）

33歲楊姓男子因涉嫌槍砲及虐童致死案，3年前遭通緝逃亡至今，麻豆警分局根據線報追蹤一個多月，昨日深夜在台南市區，利用楊男與許姓女友吵架外出的機會將楊男逮捕，在他身上起出改造手槍及搖頭丸，偵訊後移送法辦。

警方指出，2007年楊男家住嘉義的黃姓表姐與丈夫離婚後，帶著幼女投靠他，因為孩子經常哭鬧，他出手毆打，最後將孩子打死，兩人並將孩子棄屍在台南市火葬場附近。

2012年黃女夫家通報警方找孫女，才揭發此一案件，警方循線在台南東區找到黃女，並在住所起出一把改造手槍，黃女應訊時表示女兒已死並已棄屍，但屍體卻已找不到，黃女最後被判刑3年，楊男則因槍砲及過失致死，偵辦中屢傳不到，在2014年遭台南地檢署通緝。

麻豆警分局接獲楊男出沒在南市的線報，立即展開監控，但楊男深居簡出，行蹤難以掌握，近日在臉書發現楊男與女友吵架，昨夜趁著他出外散心之際，在路邊將他逮捕，經偵訊後，除將楊男依槍砲與毒品的罪嫌移送法辦外，也押解台南地檢署歸案。

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(中時)