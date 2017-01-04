涉虐死女童棄屍 通緝男潛逃多年落網
台南市一名楊姓男子涉嫌在民國96年與表姐共同虐死3歲的表外甥女，之後潛逃遭通緝，多年來躲藏過日子。警方近日接獲線報，昨天趁楊男與女友吵架負氣外出時，將楊男逮捕到案。
台南市政府警察局麻豆分局今天表示，楊男的黃姓表姐在民國96年時，因與丈夫起了爭執，帶著3歲幼女從嘉義到台南市東區投靠楊男。後來因女童哭鬧及大小便等問題，楊男涉嫌以器具毆打管教女童致死，再與黃女一起將女童屍體丟棄。
警方指出，這起虐童致死案直到101年，黃女的夫家報案協找黃女及女童，警方找到黃女之後才曝光，當時女童的遺體已經找不到。黃女經審判後被法院依過失致死和棄屍等罪判3年，已入監執行；楊男在接受首次偵訊後棄保潛逃，在103年遭通緝，近年來一直躲躲藏藏過日子。
警方指出，約1個多月前接獲線報，楊男持有槍毒，對楊男展開監控；但發現楊男行事小心，與同居女友經常更換居住地點，很少出門，就算出門也不會久留。但員警昨晚從楊男女友的臉書發現，兩人疑似因楊男另有交往對象而吵架，楊男負氣出門。
警方指出，警方認為機不可失，對楊男展開跟監，趁楊男下車到餐飲店吃飯時，上前壓制逮捕，並在他身上搜出1把改造手槍、14發子彈、還有5顆搖頭丸。偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。1060104
(中央社)
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