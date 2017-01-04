陸媒：捆綁蔬菜膠帶 甲醛超標10倍
超市不少生鮮蔬菜、水果是用五顏六色的膠帶捆在一起。中國大陸媒體近日報導，這樣包裝的蔬菜甲醛超標10倍，建議消費者應將膠帶接觸到的部分盡量連皮削掉。
大陸中央電視台新聞報導，將一捆用膠帶捆綁的蔬菜送到有關部門檢測。工作人員把蔬菜接觸膠帶的部位和沒接觸膠帶的部位分割開，再把接觸膠帶的蔬菜模擬家庭洗菜過程清洗。
測試結果顯示，與膠帶接觸的蔬菜部分甲醛竟超標10倍。
西南大學化學學院應用化學專業副教授徐嵐表示，超市捆綁蔬菜的膠帶主要成分是聚丙烯酸酯。如果市民將黏有膠帶殘留物的蔬菜高溫烹飪，或者用一些溶劑清洗，部分化學物質就會分解、溢出。如果長期食用與膠帶直接接觸的蔬菜，會對消化系統和肝腎系統產生毒副作用。
專家指出，目前大陸超市使用的膠帶屬工業級膠帶，建議消費者購買蔬果後，膠帶接觸到的部分盡量連皮削掉，或直接扔掉。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。