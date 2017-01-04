陸媒：捆綁蔬菜膠帶 甲醛超標10倍

超市不少生鮮蔬菜、水果是用五顏六色的膠帶捆在一起。中國大陸媒體近日報導，這樣包裝的蔬菜甲醛超標10倍，建議消費者應將膠帶接觸到的部分盡量連皮削掉。

大陸中央電視台新聞報導，將一捆用膠帶捆綁的蔬菜送到有關部門檢測。工作人員把蔬菜接觸膠帶的部位和沒接觸膠帶的部位分割開，再把接觸膠帶的蔬菜模擬家庭洗菜過程清洗。

測試結果顯示，與膠帶接觸的蔬菜部分甲醛竟超標10倍。

西南大學化學學院應用化學專業副教授徐嵐表示，超市捆綁蔬菜的膠帶主要成分是聚丙烯酸酯。如果市民將黏有膠帶殘留物的蔬菜高溫烹飪，或者用一些溶劑清洗，部分化學物質就會分解、溢出。如果長期食用與膠帶直接接觸的蔬菜，會對消化系統和肝腎系統產生毒副作用。

專家指出，目前大陸超市使用的膠帶屬工業級膠帶，建議消費者購買蔬果後，膠帶接觸到的部分盡量連皮削掉，或直接扔掉。1060104

(中央社)