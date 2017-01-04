張進德上大聯盟那一天 要告訴最想念的人
旅美棒球好手張進德出席家扶基金會活動，看到影片中貧病交迫的隔代教養家庭，他想起自己的阿嬤，並默默許下心願「上大聯盟的那一天，我第一個要告訴的人就是阿嬤」。
張進德的阿嬤已經不在人世，但是他到現在還清楚記得，小時候阿嬤照顧幾個孫子長大，帶著他到溪邊抓魚、抓螃蟹，在大自然裡找到親情與快樂的時光。
在今天家扶基金會舉辦的「助貧過好年」記者會上，張進德看著現場播放的影片，認識來自花蓮10歲的小云與外婆，來自彰化的9歲小昌與祖母，他回想起自己小時候。
張進德致詞的時候，情緒有點激動，聲音帶點顫抖，「我能夠站在這裡，要感謝從小到大很多幫助我的人，謝謝家扶中心在我爸爸生病之後，讓我能安心上學打球，離夢想越來越近」。
記者會空檔，張進德找機會拉著小云、小昌以及輪椅上的阿嬤說說話，跟阿嬤說一聲辛苦了，也跟小朋友說，要好好努力、快樂長大。
張進德現在是台灣旅美球員中，第一個以捕手身份升上3A層級，即將展開的這個球季，他首度受邀大聯盟春訓，距離最高殿堂越來越近。
張進德說「棒球路上，每當想要放棄的時候，我都會想起一路上幫助我的人」。包括自己的阿嬤、家扶基金會、還有一路走來的貴人，張進德說「在我的生命中，有他們的幫助是我最幸福的事」。
在8日赴美拚戰之前，張進德覺得，出席這個活動很有意義，「希望自己有更多的能力，幫助更多人，每次春訓都很重要，但這次更重要，這次春訓一定要為了這些小朋友去打，希望未來可以為這個社會做一些事」。
張進德在自己捕手手套上，繡上了「恩」字，讓自己在球場上也能記住感恩、感謝，「能夠站上大聯盟的時候，一定要在心裡好好跟阿嬤說，我做到了」。1060104
(中央社)
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