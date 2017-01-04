共軍專家：遼寧號不與美航艦在南海硬碰硬

即將於近日啟航前往南海的美國航艦卡爾文森號。（圖／美國海軍）

目前正在南海進行戰鬥演訓的遼寧號。（圖／中國海軍）

由於美國航艦卡爾文森號將於近日前往南海，可能遭遇正在南海進行演訓的共軍航母遼寧號，對此共軍的專家表示，中國發展航母並不是要與美國「蠻幹」，但是中國在南海仍具備主場優勢，不容小視。

根據美軍太平洋艦隊發佈的消息指出，美國卡爾文森號核動力航艦將於1月5日前後從加州聖地牙哥出發，橫跨太平洋部署到西太地區。此一消息迅速吸引媒體的猜測：卡爾文森號前往南海，是否會與遼寧艦遭遇？

大陸《環球時報》引述共軍專家李杰的分析認為，按照美國航母的巡航速度，預計卡爾文森號抵達西太的時間大概在美國總統交接前後，目前還很難判斷五角大樓是否會選擇這個敏感時機激化中美軍事矛盾。

李杰說，目前外界認為，如果中美航母當真在南海發生摩擦，遼寧艦無法在正面衝突中與美國超級航母對抗。但是他也強調，中國發展航母並不是要與美國「蠻幹」、非得「硬碰硬」，中國在南海仍具備主場優勢，不容小視。

李杰分析，遼寧艦此前突破島鏈之行，本質上是對航母編隊的一次階段性考核，通過了這次考核，意味著遼寧艦已經具備一定作戰能力，不再只是一艘純粹的訓練航母。而此後的南海之行，則是遼寧艦開始接受更多更複雜的考驗，包括艦載機空中加受油、空中對抗等多項訓練。

李杰認為，近年來美國多次派出航母戰鬥群在南海巡航，遼寧艦此行還有另一個目的是模仿美國艦機的戰術動作，以磨練南海駐軍的對抗技巧。

李杰指出，遼寧艦是由俄製航母瓦良格號改造而來，在作戰使用時難免會受原先設計的影響。遼寧艦搭載的艦載機數量有限，僅有美國超級航母的一半，要讓遼寧艦的艦載機群在承擔防空、反潛重任的同時，還要負責遠程對海對地打擊，難免有些「捉襟見肘」。

(中時電子報)