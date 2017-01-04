別讓「負二代」激增！ 家扶募款要翻轉貧窮

據統計，台灣目前有超過26萬貧戶，更有不少是「負二代」，自上一代、甚至上上一代便落入貧窮。家扶基金會統計，扶助家庭中多達6.35％上一代亦為低收入戶，高出全國平均近4倍，超過7000名貧困兒無法與父母一起過年。

家扶調查，去年有27％弱勢兒少沒有每天吃早餐、4成衣服不夠穿、近6成居住有問題；且近1年更有1至2成家人傷病、失業、死亡，卻無人協助。

今年11歲的小云出身花蓮單親家庭，家中僅憑殘障補助與家扶補助度日，放學後須照顧患有小兒麻痺、糖尿病而行動不便的外婆、重度憂鬱症的媽媽與發展遲緩的弟弟，但她課業仍維持班上前三名，從不需要家人操心。

「如果可以給我一個願望，想帶外婆去看101。」小云說，新年希望外婆可以更健康、自己也要努力拿更多獎學金，想當醫生醫治外婆和媽媽。

今年9歲的小昌，與妹妹均由祖母照顧，家中已是第4代的貧窮循環家庭，祖母長年需要洗腎，又罹患蜂窩性組織炎、切除腳趾頭，平時無法久站。小昌說，夢想是練拳擊，可以讓自己變得更強壯，保護、照顧祖母和妹妹。

「貧窮世襲不該是孩子的宿命！」家扶指出，年關將近，不少弱勢兒少卻因代代貧窮循環，面對貧病交迫，生活經濟壓力，更須照顧家人與家務。目前扶助家庭中有6.35％在上一代也是低收入戶、更有7382人無法與父母一起過年。

家扶今年延續推動「無窮世代計畫」，目標募集2000萬元。家扶執行長何素秋說，孩子們要的很簡單、只想到家人卻忘了自己，令人心疼。募款將提供生活照顧、教育學習、急難救助與健康維持，減輕貧童肩上的壓力與無奈。

現役於美國職棒匹茲堡海盜隊3A的知名球星張進德，同樣出身家扶，今天到場分享翻轉貧窮的生命歷程，他說，小時候與4個弟弟依親姑姑，幸有不少人給予幫助、希望，才可以離大聯盟越來越近，他也鼓勵「絕對不能放棄」。

(中時)