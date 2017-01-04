NBA》痛打落水狗 太陽送熱火6連敗

我要評比

戴文布克(中)攻下26分，幫助太陽中止2連敗，同時送給熱火6連敗。（美聯社資料照）

痛打落水狗這件事情太陽發揮得淋漓盡致，4日面對熱火，靠著第三節27比14攻勢，最終以99比90輕取熱火，不但中止進來的2連敗，還送給對手6連敗。

熱火最近9場比賽只贏1場，球團高層傳出有意出售先發中鋒懷特塞德，讓原本陷入低潮、軍心渙散的邁阿密軍團更是雪上加霜。

此役上半場還能維持競爭力，只落後太陽4分，沒想到易籃後在第三節進攻當機，找不到出手節奏，單節僅得14分，落後分數擴大至18分，即便第四節力圖反撲，可惜時不我與，只得以敗仗收場。

太陽戴文布克砍進27分最高，克里斯18分、6籃板，布雷索17分、7助攻，巴波沙10分，林書豪前隊友泰森錢德勒狂抓20個籃板。

陷入交易傳聞的懷特塞德沒有出賽，熱火喪失制空權，加上投籃命率只有39.6%，這種情況下不輸也難。卓拉吉奇24分、9助攻，瑞德22分、18籃板，艾林頓12分，賈許理查生11分。

(中時電子報)