槍手闖菲律賓南部監獄 150罪犯越獄

菲律賓曼尼拉一間監獄的守衛。(美聯社)

菲律賓南部一間監獄周二遭武裝男子入侵，槍殺一名守衛，並導致超過150名囚犯逃脫。初步調查懷疑，發動這起攻擊的是菲律賓最大穆斯林教叛軍─莫洛伊斯蘭解放陣線(Moro Islamic Liberation Front)。

根據半島電視台(Al Jazeera)，這些武裝男子約晚間5點對基達怕萬市(Kidapawan)監獄的守衛開槍。在這之後該監獄1,511名囚犯中，約158名逃離、但也有4名囚犯被重新逮捕。監獄長Peter Bongat說，這起攻擊計畫的相當周詳，逃跑的囚犯利用毯子逃脫，現在監獄已經在追捕逃犯。

身為天主教大國的菲律賓過去40年來常和南方島嶼的叛軍對戰，超過12萬人因此死亡。

過去這些叛軍的攻擊，也常在安檢措施不足的監獄引發大規模逃獄。去年八月名為Maute的叛軍派出50名火力強大的武裝成員，對民答那峨島的馬拉維市(Marawi)監獄發動攻擊，使得23名囚犯逃脫。他們發動這場攻擊，是因為一周前其八名成員遭到警方逮捕。2009年也有超過百名武裝份子攻擊巴西蘭(Basilan)的監獄，釋放31名包括好幾名游擊隊員等的囚犯。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)目前正在尋求，和該國最大的穆斯林教武裝組織莫洛伊斯蘭解放陣線和莫洛民族解放陣線(Moro National Liberation Front)進行和平協商，但是較小的穆斯林教組織如Maute和恐怖組織Abu Sayyaf則為備包括在停火和和平協議中。

(中時電子報)