中美航艦南海遭遇？陸專家：主場有優勢

我要評比

中共海軍航空母艦遼寧號正在南海演訓，美軍航空母艦卡爾文森號本週將啟程赴亞太地區。中國大陸軍事專家李杰認為，兩者若在南海遭遇，遼寧號的「主場優勢」不容小覷。

中國海軍網報導，2日上午，殲15艦載戰鬥機從遼寧號起飛，南海上空首次出現殲15身影。報導說，多批殲15和多型艦載直升機當天從遼寧號甲板升空，這是遼寧艦編隊在南海訓練的課目之一。

美軍太平洋艦隊3日宣布，卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群本週將由駐地加州聖地牙哥啟程前往亞太地區，接替必須維修保養的雷根號（USS Ronald Reagan）。

大陸環球時報今天報導，李杰說，依美軍航空母艦巡航速度，卡爾文森號預計在20日美國總統交接前後抵達西太平洋，目前難以判斷五角大廈是否會選在這個敏感時機激化中美軍事矛盾。

外界認為，中美兩軍航空母艦若真的在南海發生摩擦，遼寧號將無法抗衡。李杰對此表示，大陸發展航空母艦不是要與美國「蠻幹」、非得「硬碰硬」，大陸在南海的「主場優勢」不容小覷。

他指出，美國近年多次派出航空母艦戰鬥群到南海巡航，遼寧號這次演訓正好可充當假想敵，模仿美軍艦機的戰術動作，磨練中共在南海駐軍的對抗技巧，並與其他部隊加強協同作戰的能力。1060104

(中央社)