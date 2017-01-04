行政院：漲價回饋勞工 不可能有三輸

行政院發言人徐國勇今天表示，就算一例一休導致漲價，也是回饋給勞工加班費或實質休假，不可能會有漲價、薪水減少、放不到假的「三輸」問題。

徐國勇在行政院會後記者會表示，由於產業性質不同，週休二日對勞力密集產業造成的成本變動比較大，像是快遞和運輸業，因此漲價的可能性比較高。

徐國勇強調，這些行業縱然漲價比率較高，但最後應該是回饋到勞工身上。勞工會因為週休二日實施而讓加班費增加，如果加班費沒增加，至少確保休假，整體還是對勞工有利。

徐國勇表示，至於勞動成本所占比例較低的製造業，尤其是自動化程度較高的製造業，勞動成本較低，獲利率足以吸收。有些產業如果變動不大，不希望他們藉著週休二日名目進行漲價措施，這對勞工和全民都不公平。

他說，遺憾的是，工商界大老像是工商協進會理事長林伯豐、全國工業總會秘書長蔡練生、中華民國全國工業總會理事長許勝雄等人，他們去年12月2日對記者說，認為應該支持一例一休，這是好的政策，認為應該回歸全國放假一致，讓生產率因為假日一致而提升，這是當時政府與他們及勞工界溝通的結果。

徐國勇表示，「他們是不是因為其他目的，還是想表示每個人都是受害人」，而說一例一休是爛蘋果政策，行政院對此不能接受，也覺得相當遺憾。

他表示，體恤勞工是企業界應有的態度，他再次強調不會有所謂三輸，「大家去想一下物質不滅定律」，勞工的工資、工時，以及企業獲利，加起來是一個數字。如果工時減少導致勞動成本增加而漲價，不就彌補了工時減少的部分？「怎麼可能又漲價、勞工薪水又減少、放假又放不到？」

徐國勇表示，企業應該多體恤勞工，勞工如果有更好休息、有更多加班費，工作效率必然提高，也有利企業發展。1060104

(中央社)