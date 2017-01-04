日股新年開紅盤 早盤大漲

我要評比

日本許多公司行號今天新年開市、開工，東京證券交易所在所謂的「川普行情」備受矚目之際，舉辦「大發會」開市典禮。日股早盤大漲，時隔2週，重返1萬9500點。

東京證券交易所今天舉行新年開市典禮，日本交易所集團的最高經營負責人清田瞭致詞時表示，在日本有所謂「申酉騷」（猴雞年變化大）的說法，今年市場可能也會有大變化，但希望是有正面意義的變化。

日本副首相兼財務及金融大臣麻生太郎致詞時表示，日本有優質的技術、優秀的人才，日本也蘊含很多資源，如果能有效運用，經濟成長可期。

在致詞後，麻生與許多穿著充滿年節喜氣傳統和服的女性一起敲鐘，並鼓掌祈求股市1整年活力充沛。

東京股市今天一開盤，日股就大幅上漲，早盤收盤比上個營業日大漲415.31點（漲幅2.17%），來到1萬9529.68點。

日本各界對於美國總統當選人川普未來的經濟政策有所期待，從去年秋天開始，日股持續出現上漲局面，被稱為「川普行情」，今年這個行情能否持續，備受關注。1060104

(中央社)