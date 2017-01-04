水電工之女成調查員 盼提升人生價值

法務部調查局調查班第53期73人今天結業；其中，家中從事水電業、曾任國內知名會計事務所副理的巫仁瑜，希望未來能發揮所長並廣泛學習，藉此提升人生價值。

總統蔡英文今天參加調查局調查班第53期結業典禮時，期勉新進調查員持續精進專業知識，加強經濟犯罪防制等工作。巫仁瑜過去的工作，就與經濟犯罪相關。

30歲的巫仁瑜說，自己畢業於政大會計系，為報考調查局，辭去在勤業眾信會計師事務所的工作，專心準備一年，這段工作經歷相信對她往後在調查局的工作有所幫助，例如查帳、處理企業肅貪等，因為這些都跟會計有關聯。

然而，巫仁瑜不僅只想專注在經濟犯罪這個領域，也想多元廣泛學習各種知識；她說，調查員的工作除了在處理經濟犯罪，還有緝毒、肅貪等工作，希望自己能做更多有意義的事情，藉此提升人生價值。1060104

(中央社)