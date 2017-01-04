警消民宅滅火救人脫困 事後遭控趁火打劫？
辛苦救火，卻遭屋主反控趁火打劫？歸仁區中正南路一段一處民宅，昨晚11時傳出火警，台南市消防局派遣12部車、28名警消到場救援，由於現場一度傳出屋內2人受困，經消防人員及時搶救，未釀傷亡；詎料，一名自稱「發生大火是我家」民眾在地方臉書社團PO文「我要控告那些消防人員趁火打劫」，引來網友公憤反嗆，該民眾隨後也刪文。
「消防員用生命在幫你滅火還被說成這樣！」台南市消防局第五大隊表示，這種說法，已經對出勤的消防人員造成嚴重傷害，強調火場溫度高達600度以上，放在桌櫃等處的金鍊子，有可能因此被燻黑讓屋主一時間找不到，警消已請屋主再仔細找尋，也希望如果有找到金鍊，「能還消防人員清白」。
一位署名葉姓民眾自稱「發生大火是我家」，在大歸仁臉書社團PO文「我要控告那些消防人員趁火打劫，因為家裡一條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，雖不清楚動機為何，卻引來網友留言打臉「消防人員用生命搶救你家，結果還要被你當賊啊？」該名民眾隨後即已刪除文章，但已被網友截圖備份，並轉PO上《爆料公社》。
台南市消防局第五大隊副大隊長鄭誌峰說，昨晚獲報失火的這棟建築物為2層樓，當時，由於屋內2樓後方房間仍有2人受困，消防人員趕緊進入火場，順利救出受困2人，半小時後也控制火勢。
辛苦打火、救人，消防弟兄坦言忙著救人都來不及，怎有時間趁火打劫？「一早看到這種沒證據就懷疑消防人員的PO文，是很大的傷害！」
(中時)
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